Potrebbe essere solo una botta per Rodriguez, che ha lasciato lo stadio non al meglio. Aggiornamenti nelle prossime ore

Il Torino non si presentava al meglio alla sfida con il Palermo per quanto riguarda il reparto difensivo. Con Zima indisponibile e Izzo fuori per scelta tecnica, si è pensato pure alla possibilità di Adopo titolare se Buongiorno non avesse recuperato last minute. Il classe ’99 infine ha disputato l’incontro al fianco di Djidji e Rodriguez. I guai rischiano però di rinvigorirsi per quanto riguarda l’infermeria dei granata, con lo svizzero che è uscito malconcio dalla sfida vinta 3-0 sui siciliani. Rodriguez ha infatti abbandonato il campo con la borsa del ghiaccio sul ginocchio destro. Si spera non sia niente di grave, ma si saprà qualcosa in più nelle prossime ore.