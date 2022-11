Sono in vendita i biglietti per l’ultima gara del 2022 del Torino, contro la Roma all’Olimpico, domenica 13 novembre alle ore 15

Il Torino affronterà la Roma in trasferta nella 15^ giornata di campionto, e sarà l’ultima gara dell’anno, a causa della pausa per i mondiali in Qatar. Sono in vendita i biglietti per assistere alla sfida nel settore ospiti. Tagliandi disponibili su VivaTicket e nei punti vendita autorizzati al costo di 18 euro. I posti totali riservati ai tifosi granata saranno 2490: sarà obbligatorio inserire la Fidelity Card.