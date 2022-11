L’unico aspetto negativo della partita contro la Sampdoria è l’infortunio di Schuurs: una lussazione della spalla destra

La vittoria per 2-0, due gol di pregevole fattura e una bella prestazione: gli ingredienti per la serata perfetta c’erano tutti ma a macchiarla è stata l’infortunio di Perr Schuurs. Lussazione della spalla destra è la prima diagnosi ma in casa Torino il timore è che per rimettere in sesto il centrale olandese sia necessaria un’operazione chirurgica: si deciderà nei prossimi giorni ma, se così fosse, i tempi di recupero si allungherebbero. Quel che è certo è che il numero 3 granata non ci sarà domenica contro la Roma ma per quanto riguarda i tempi di recupero al momento non ci sono certezze.

Schuurs: i tempi di recupero sono da valutare

Per fortuna del Torino dopo la trasferta nella Capitale il campionato si fermerà per un mese e mezzo per lasciare spazio alle nazionali e al Mondiale in Qatar, Schuurs potrà quindi avere a disposizione più tempo per recuperare dall’infortunio e tornare a guidare la difesa granata. L’ex Ajax è ormai diventato un pilastro fondamentale della difesa granata, tanto che da diverse settimane anche Juric ha scelto di non rinunciare più a lui e porre fine al ballottaggio con Buongiorno della prima parte di campionato: a suon di buone prestazioni Schuurs si è guadagnato il posto da titolare e, di giornata in giornata, sta dimostrando di avere tutti i mezzi per poter crescere ancora molto e diventare un giocatore davvero importante per il Torino: la squadra di Juric non può permettersi di perderlo per un tempo troppo lungo.