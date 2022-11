Al quarto tentativo dopo Sassuolo, Juve e Bologna ecco che con la Sampdoria il Toro col falso nueve ha funzionato

La prima volta. Il Toro vince senza punte, dovendo come già col Bologna fare di necessità virtù, anche se al Dall’Ara non era nelle intenzioni di Juric: sostituire Pellegri che non è ancora a disposizione, evitare di rischiare Sanabria dall’inizio, valutando poi la situazione a gara in corso. Vince il Toro, facendo la partita che l’allenatore avrebbe voluto già vedere col Sassuolo, quando la squadra granata si era presentata senza un centravanti, come mai accaduto. Vlasic-Radonjic-Seck in quel caso: esperimento fallito, una delle peggiori partite della stagione con tanto di beffa finale. Poi altra situazione di estrema necessità: il derby con la Juve.

Male senza punta nel derby

Anche la stracittadina non aveva regalato emozioni: il Toro spuntato col tridente Vlasic-Miranchuk-Radonjic non aveva brillato e l’esperimento era così finito in soffitta. Anche perché nel frattempo, pochi giorni dopo, era tornato Pellegri, che di gare di fila tra Coppa e campionato ne ha giocate tre, fino appunto a Bologna. Lì scende in campo Karamoh mentre ieri sera si torna al trio già visto contro la Juventus. Solo che stavolta le cose funzionano e vanno decisamente meglio:

“A Verona lo facevo, i giocatori erano in sintonia, si poteva essere imprevedibili”, ha spiegato dopo la partita Juric, cosciente di quanto finalmente al quarto tentativo l’esperimento abbia funzionato. Vlasic e Radonjic hanno mostrato di avere quell’intesa alla quale si riferiva Juric e il resto lo ha fatto certamente una Sampdoria che solo nel finale ha avuto un moto d’orgoglio. Ora si aspetta Pellegri: la soluzione bis varata dall’allenatore resta una valida alternativa, finalmente.