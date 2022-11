Così il presidente Cairo uscendo dallo stadio dopo Torino-Sampdoria 2-0, vittoria frutto delle reti di Radonjic e Vlasic

“Sono soddisfatto, magari poi ti rimane il rammarico di Bologna, pensi di fare una grande partita ma non la fai, però stasera con la Samp ho visto una squadra in pista come già con Milan e Udinese. Sul riscatto di Vlasic? Di mercato non c’è nessuna ipotesi, siamo alla 14esima giornata, è presto per parlarne”. Juric ha definito il giocatore il suo pitbull: “Pitbull fortissimo, bravissimo, piace moltissimo anche a me ma la stagione è ancora lunga sono soddisfatto di lui e di Miranchuk, Radonjic ha fatto grandi giocate, la squadra sta facendo bene, pure Schuurs, peccato sia sia fatto male”.

Cairo su Belotti

Su Belotti, visto che la Roma sarà l’avversaria di domenica “No, non l’ho più sentito, gli ho fatto il mio in bocca al lupo, sette anni insieme sono tanti, sono affezionato, ha fatto tanti gol, se lui fa gol sono contento… però domenica no”.