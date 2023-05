Il Torino si prepara ad affrontare la Sampdoria, fanalino di coda, in una gara storicamente complicata per i granata: i dati

Archiviata la sconfitta casalinga contro l’Atalanta di Gasperini, Ivan Juric si prepara ad affrontare la trasferta del Ferraris contro la Sampdoria, che sarà arbitrata da Camplone. Tra le due squadre, a Genova, si sono giocate 54 gare: il bilancio è nettamente in favore dei blucerchiati, che hanno collezionato 24 vittorie e 24 pareggi contro i granata. Per il Torino solo 8 vittorie, a dimostrazione che quella ligure non è mai stata una trasferta favorevole. negli scontri disputati finora, inoltre, i blucerchiati hanno messo a segno 76 reti, mentre il Toro solo 46.

L’ultima vittoria granata

Nonostante le difficoltà riscontrate a Genova, fa ben sperare l’ultima vittoria del Toro al Ferraris, targata 2022. Era il 15 gennaio quando Singo e Praet rimontarono l’iniziale vantaggio di Caputo, interrompendo la striscia di tre vittorie consecutive dei blucerchiati in casa nei precedenti. Sulla panchina della Sampdoria sedeva Roberto D’Aversa.

Sampdoria-Torino, l’1-4 del 2018/2019

Una delle vittorie più belle del Toro in casa della Samp è stata sicuramente quella a firma di Walter Mazzarri, durante la stagione 2018/2019, contro gli uomini di Giampaolo. Ad aprire le marcature fu il Gallo Belotti, che con una doppietta portò i granata sullo 0-2 al termine del primo tempo. Nella seconda frazione di gioco fu Iago Falque a ipotecare il risultato. Inutile il gol dell’ex Quagliarella, a cui seguì la rete di Izzo che chiuse il match sull’1-4.

1988/1989: la sconfitta più pesante

Nella stagione che coincise con la retrocessione in Serie B, il Toro subì la sconfitta più pesante in casa blucerchiata. La Sampdoria era a quei tempi una grande squadra, ricca di talenti come Pagliuca, Vierchowood, Vialli e Mancini. La partita si giocò in un Ferraris in manutenzione, a capienza ridotta, in vista dei Mondiali di Italia ’90. A portare i granata in vantaggio fu Zago, che pochi minuti dopo terminò la stagione per un brutto infortunio. La rimonta doriana venne portata a compimento dai gol di Dossena, Carboni, Vialli e dalla doppietta di Roberto Mancini, che fissarono il risultato sul 5-1.