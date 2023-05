I numeri della Sampdoria di Dejan Stankovic in casa: solo una vittoria e in generale pochi punti in campionato

Domani alle ore 18:00 il Toro torna in campo. Sfida sulla carta non complicata per i granata, ma che può nascondere insidie: allo Stadio Luigi Ferraris di Genova va in scena Sampdoria-Torino. La Sampdoria di Dejan Stankovic ha praticamente un piede in Serie B, trovandosi ultima in classifica con soli 17 punti. Ma i problemi sono ben altri, infatti la società si sta avviando verso il fallimento. I numeri della Sampdoria quest’anno sono praticamente da film horror: in casa solo 1 vittoria, 5 pareggi e 10 sconfitte. Solo 8 punti raccolti in casa, quando siamo giunti alla 33^ giornata di campionato. Gli altri 9 punti sono arrivati in trasferta, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte. Solo 20 gol fatti e 57 gol subiti, ma il Ferraris è un campo ostico per i granata. I due migliori marcatori delle due squadre sono Antonio Sanabria e Manolo Gabbiadini.

Sanabria: una macchina da gol in trasferta

Stagione fantastica per Sanabria fino ad ora: per la prima volta nella sua carriera, l’attaccante paraguiano è arrivato in doppia cifra. Non solo 10 gol, ma anche tanto sacrificio per la squadra e tante belle giocate. Di questi 10, ne ha segnati solo 3 in casa, contro Cremonese (rigore), Salernitana e Atalanta. Il tutto in linea con le vittorie del Torino, che quest’anno sono state di più in trasferta (6) che in casa (5).

Gabbiadini: l’ultimo a mollare

Nonostante la situazione, il capitano Manolo Gabbiadini non molla mai. Mgliore marcatore della Sampdoria con 6 reti, spesso e volentieri ha fatto male al Toro in passato. Nell’unica vittoria casalinga contro il Verona per 3-1, ha segnato una doppietta.