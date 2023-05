Dopo l’errore contro l’Atalanta e le critiche ricevute, il portiere è alla ricerca del riscatto contro la Sampdoria

Contro l’Atalanta, Vanja Milinkovic-Savic è stato protagonista di un errore sul gol di Zappacosta. Giustamente se ne sono dette tante, le critiche non sono mancate, ma ora si torna subito in campo per la 33^ giornata. Inutile piangersi addosso: quello del portiere serbo non è stato il primo errore in questi due anni al Toro con Juric, ma il numero 32 granata gode della fiducia di società e mister. Ora contro la Sampdoria vuole subito riscattarsi e non c’è occasione migliore. Stasera alle ore 18:00 va in scena Sampdoria-Torino al Ferraris di Genova, sfida che i granata non dovranno sottovalutare. Contro l’ultima in classifica, sarebbe fondamentale festeggiare una vittoria con rete inviolata per Vanja, così da scacciare i brutti pensieri e finire al meglio la stagione. Non si parla solo di parate ed errori, ma anche di sicurezza: il portiere del Toro dovrà cercare di dimostrarne di più per convincere tutti i tifosi. Per il resto, il rinnovo fino al 2026 è arrivato, quindi il futuro è nelle sue mani.

Una stagione da record di presenze

Berisha, Gemello e Fiorenza hanno totalizzzato 0 minuti in stagione: quest’anno Vanja le ha giocate tutte. 36 partite in totale tra campionato e Coppa Italia, 11 di queste senza subire gol. 40 invece sono i gol subiti. Mancano ancora 6 partite in campionato e giocarle tutte sarebbe un record personale, ma attenzione alle ammonizioni. Infatti il classe 1997 ha già preso 4 cartellini gialli, tutti per proteste, ed è diffidato. Un altro cartellino e poi toccherà a Gemello prendere il suo posto.