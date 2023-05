Aumenta la preoccupazione: il precedente di Samp-Spezia e i fatti delle ultime ore fanno temere per lo svolgimento della gara con il Toro

Sono ore di preoccupazione a Genova per quanto potrebbe avvenire questa sera durante Sampdoria-Torino: ciò che si teme è che la partita possa non svolgersi regolarmente. Come è noto, il clima in casa blucerchiato è tutt’altro che sereno per la posizione in classifica della squadra ma soprattutto per le vicende societarie. I risultati in campo della squadra non stanno certo aiutando a portare serenità e domenica sera i tifosi hanno atteso a Bogliasco il pullman della squadra che stava rientrando da Firenze (dopo il 5-0 incassato dalla Fiorentina) contestando in particolare Sabiri, reo di aver regalato la propria maglia ai tifosi viola (in estate si trasferirà proprio alla Fiorentina), e il direttore generale Ienca (ex dirigente anche del Torino), accusato di essere un uomo di Ferrero.

I fatti di Sampdoria-Spezia

Quello che si teme per stasera è che la contestazione potrebbe nuovamente esplodere durante la partita, soprattutto nel caso in cui la partita non si incanalasse nei binari giusti per la Sampdoria, e il precedente della partita contro lo Spezia di due settimane fa temere addirittura per il regolare svolgimento della gara: nel derby ligure, a inizio secondo tempo la gara era stata interrotta per alcuni minuti per via del copioso lancio di fumogeni in campo da parte della curva blucerchiata.