Alle ore 15.00 di domenica 21 marzo, il Torino sfida la Sampdoria allo stadio “Luigi Ferraris”: ecco dove seguire il match in TV e streaming

É di nuovo tempo di scendere in campo per Nicola ed i suoi, reduci dallla vittoria, la prima fra le mura amiche. Questa volta nel mirino c’è la Sampdoria di Ranieri nella trasferta di Genova, in programma per domenica alle 15.00 allo stadio “Luigi Ferraris”. Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite e 486 del digitale terrestre). Sarà inoltre disponibile il servizio streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTV.