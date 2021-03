Anche contro la Sampdoria, Nicola farà giocare il Torino con il 3-5-2 dal 1′: i cambi di modulo, eventualmente, ci saranno a partita in corso

Si parte in un modo, in un modulo anzi. Poi chissà, perché la partita va studiata alla vigilia ma poi si evolve, imprevedibile. Davide Nicola ha in mano i dati per dire che sì, il 3-5-2 è l’atteggiamento tattico con cui il suo Torino riesce a tenere insieme la produzione di gioco e l’equilibrio difensivo. Per questo metterà così in campo i suoi al “Ferraris”, contro la Sampdoria, almeno al fischio d’inizio. Ma come, la rimonta contro il Sassuolo è arrivata proprio con il passaggio da quel 3-5-2 al 3-4-1-2 e poi al 4-4-2: perché non ripartire da uno di questi due moduli nuovi, invece? A quest’obiezione l’allenatore granata risponderebbe così: “cambiare per cambiare ha poco senso”. Soprattutto, appunto, se le statistiche dicono che il 3-5-2 sta dando risultati buoni dal punto di vista della supremazia territoriale, dei cross, della conquista del pallone nella metà campo avversaria e del baricentro del pressing.

“Questo è un punto di forza, per il Toro”

E’ una buona base, insomma. “Ma questa squadra ha dimostrato di saper interpretare più modi di stare in campo, e questa è una forza“: non fa una grinza, il ragionamento di Nicola in conferenza stampa. Basti tornare alla vittoria di mercoledì. Non aveva fatto male, il Toro del primo tempo: ma i due gol di Berardi rischiavano di abbattere il gruppo. La scossa è arrivata con i cambi offensivi. Dapprima con una seconda punta (Verdi) dietro a Belotti e Sanabria, poi con il passaggio a quattro in difesa e l’ingresso di altri due uomini d’assalto, Gojak e Zaza.

Il piano anti-Samp di Nicola

Il tutto, però, era subordinato ad un’idea – togliere il possesso al Sassuolo – e figlio di una strategia spregiudicata. Che se proposta dal primo minuto contro una squadra organizzata come la Sampdoria potrebbe non pagare. Al contrario, invece, se le cose non andassero per il verso giusto nel viaggio a Marassi, Nicola ha pronte le tattiche (e le risorse umane) per cambiare pelle al Torino a partita in corso. Più piani d’azione, insomma, perché ogni partita evolve, imprevedibile.