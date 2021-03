Ranieri e Nicola si sono sfidati sono in un’occasione, lo scorso anno nel derby di Genova vinto poi dalla squadra rossoblu

Domenica alle 15 è in programma il match Sampdoria-Torino a Marassi. Sarà la seconda occasione in cui si affronteranno Claudio Ranieri e Davide Nicola. Infatti i due tecnici si erano già sfidati nello scorso campionato, il 22 luglio, nel derby di Genova con Ranieri sulla panchina della squadrata blucerchiata e Nicola allenatore del Genoa. Quel match finì 1-2 in favore della squadra dell’attuale tecnico del Torino. Quindi Nicola sa già come si batte Ranieri e cercherà di sconfiggere un’altra volta il collega blucerchiato per conquistare punti salvezza che adesso servono davvero molto ai granata, anche per dare continuità alla vittoria di mercoledì contro il Sassuolo.

La vittoria del Genoa di Nicola

Come anticipato in precedenza quel Sampdoria-Genoa terminò 1-2 per i rossoblu. A sbloccare quel match fu Criscito che, su calcio di rigore, portò avanti la squadra di Nicola al 22’ minuto del primo tempo. A pareggiare i conti fu poi Gabbiadini al 32’. Infine a siglare il gol vittoria per il Grifone fu Lerager che al 72’ bucò Audero consegnando alla squadra di Nicola una vittoria importante che contribuì a portare il Genoa alla salvezza. In quella sfida molto combattuta, con alti ritmi fin dai primi istanti, la squadra di Ranieri nei minuti di recupero schiacciò il Genoa nella propria metà campo ma la Sampdoria non riuscì a trovare il pareggio.

Bonazzoli e Linetty in campo, Murru in panchina

In quel derby per la Sampdoria scesero in campo due giocatori che ora Nicola si ritrova ad allenare al Toro: Bonazzoli e Linetty. Mentre in panchina c’era anche Murru che non scese in campo. Bonazzoli, mentre il risultato era di 0-1 per il Genoa, ebbe due occasioni per portare i blucerchiati sul pari ma in entrambi i casi la retroguardia del Genoa fu brava a murare l’attuale 26 granata. L’attaccante al 63’ minuto del secondo tempo fu poi sostituito per fare spazio a Quagliarella, mentre Linetty giocò tutto il match.