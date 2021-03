In un’intervista al Liverpool Echo, Allan ha parlato così: “I miei figli sono grandi fan di Ronaldo: ma non possono avere la sua maglia della Juve”

A casa Allan è vietato indossare la maglia della Juventus. L’ex giocatore del Napoli, ora all’Everton, lo ha dichiarato in un’intervista al Liverpool Echo. Ecco le sue parole: “Mio figlio Miguel (il più grande, ndr) ama il calcio, guarda le partite e indossa sempre la maglia dell’Everton e quelle delle altre squadre per cui ho giocato. I miei figli, in generale, sono grandi fan di Cristiano Ronaldo, quindi hanno sempre avuto una sua maglia, ma non è permesso loro di avere quella di CR7 alla Juventus perché i bianconeri sono grandi rivali del Napoli, quindi hanno solo la numero 7 del Real Madrid a casa”.

Il Toro e quel precedente con Segre

Per i giocatori del Toro, quella di Allan, può essere considerata una lezione, visti i precedenti di scambi di magliette al termine dei derby. L’ultimo caso in ordine di tempo è quello che ha riguardato il giovane Jacopo Segre (ora in prestito alla Spal), che dopo la stracittadina del dicembre scorso si fece ritrarre sorridente in fotografia con la maglia bianconera di Dybala in mano. A casa Allan una simile pratica sarebbe vietata.