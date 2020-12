Bufera su Segre per la foto con la maglia di Dybala. Il giocatore: “Chiedo scusa”

Su social circola una foto di Segre sorridente con la maglia di Dybala: tifosi inferociti con il centrocampista, costretto poi a scusarsi

Jacopo Segre è finito nell’occhio del ciclone. E non per la prestazione nel derby, non giudicabile considerati i pochi minuti avuti a disposizione, ma per una foto che sta girando sui social e che ha fatto infuriare i tifosi: nell’immagine è possibile vedere il centrocampista, con tanto di divisa del Torino, esibire sorridente la maglia della Juventus indossata da Paulo Dybala proprio nel derby. Due anni fa, dopo un altro derby perso, era stato Roberto Soriano a finire nella bufera per i like ai post di Cristiano Ronaldo e di Dybala su Instagram: ora una sorte simile sta toccando a Segre. Per questo motivo, poche ore dopo, il giocatore ha affidato ai social le proprie scuse.

Le scuse di Segre su Instagram

“Ho commesso l’errore di scattare una foto con la maglia di Dybala, un semplice regalo per un parente argentino. Ho sbagliato e voglio chiedere scusa a tutti i tifosi e a tutto il mondo Toro. Jacopo Segre è granata dentro e sarà per sempre granata”. Questo il messaggio comparso sulle stories Instagram del calciatore.