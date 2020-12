Il retroscena: Longo aveva vietato gli scambi di maglia nel derby - Toro.it

Sta facendo discutere la foto di Segre con la maglia di Dybala: con Longo in panchina gli scambi di maglia nel derby erano stati banditi

La foto di Jacopo Segre con la maglia di Paulo Dybala ha fatto infuriare i tifosi: il centrocampista sui social si è scusato, specificando che la casacca bianconera era un regalo per un parente argentino, ma in molti non hanno comunque gradito. Lo scambio di maglie tra i calciatori al termine delle partite è un’usanza comune, ma dopo un derby non è (e non dovrebbe essere) la prassi. E una prassi non lo era certo stata durante la breve gestione di Moreno Longo: lo scorso luglio l’allora tecnico granata, che sa bene cosa sia un derby per il Toro e per i suoi tifosi, aveva infatti vietato ai suoi giocatori scambi di maglia con i calciatori della Juventus. Il divieto, nato proprio per volontà dell’allenatore e dal suo staff, avrebbe evitato quest’anno a Segre le polemiche che sono nate per quella maglia di Dybala.