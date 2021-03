Il Torino è primo nella classifica dei casi Covid in Serie A, con diciannove positivi totali, seguito dal Genoa a diciotto, poi Inter e Roma

“Una serie di sfortunati eventi” è il titolo perfetto per descrivere il periodo vissuto dal Toro da un anno a questa parte. I granata infatti, sono primi nella classifica della sfortuna stilata da Sport Mediaset che vede il Torino come il club più colpito dal coronavirus. É infatti l’unico ad aver raggiunto la quota di diciannove giocatori positivi totali e due match rimandati, anche se l’elenco (purtroppo) resta in continuo aggiornamento.

Toro, la lotta contro il Covid nel periodo migliore di stagione

Dopo un campionato, lo scorso, interrotto e ripreso, e chiuso in sedicesima posizione, i granata si sono ritrovati a fare i conti con diversi problemi non solo sul fronte rendimento. Una prima parte di stagione discutibile dettata dalla rivoluzione Giampaolo è infatti stata solo l’inizio. Nel periodo più florido cominciato con il cambio in panchina, il club ha infatti dovuto far fronte al Covid, che ha bussato alla porta, facendo poi irruzione e colpendo diversi elementi tra cui Belotti. Attualmente però, il peggio sembrerebbe essere passato.

Classifica Covid, il Genoa è in seconda posizione

Il recupero col Sassuolo ha infatti risollevato il morale e parzialmente la classifica, che conta ancora un match da recuperare. Resta rinviata “a data da destinarsi” la sfida contro la Lazio. Intanto il campionato prosegue, così come l’avanzata del virus. Tornando ai club più colpiti, in seconda posizione il Genoa, club che ha costretto al primo rinvio proprio con il Toro, con diciotto positivi, e l’Inter, terza a quota tredici. I nerazzurri non giocheranno la sfida col Sassuolo proprio a causa di un focolaio di coronavirus.