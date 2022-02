Sanabria segna solo tra le mura dell’Olimpico Grande Torino, in trasferta ancora zero gol in questa stagione

5 gol e 2 assist in questo campionato per Antonio Sanabria, tuttavia dall’inizio della stagione il numero 19 dei granata non è ancora riuscito a sbloccarsi in trasferta. Infatti ancora zero gol e zero assist nelle partite lontane dalla Mole. Nemmeno contro l’Udinese è riuscito ad imporsi e a segnare, in modo da spezzare quella che ormai sembra essere diventata una vera e propria maledizione. Il paraguaiano dovrà cercare di aumentare il numero di gol segnati nelle prossime giornate se vuole mantenere il posto da titolare. Infatti l’imminente ritorno di Belotti potrebbe mettere in dubbio la titolarità di Sanabria; sicuramente il numero 19 partirà favorito rispetto al numero 9 che avrà bisogno di tempo per recuperare la miglior forma possibile, tuttavia il Gallo potrebbe convincere Juric a concedergli sempre più spazio e, con il tempo a schierarlo titolare. Si accenderà quindi una competizione tra i due attaccanti per ottenere l’unica maglia da titolare a disposizione.

Sanabria, i numeri lontano dal Grande Torino

Sanabria, nonostante abbia avuto a disposizione ben 11 partite in trasferta non è ancora stato decisivo fuori casa, e si è limitato a lottare, specialmente sui palloni alti. la sua sterilità in trasferta è sicuramente il principale motivo per cui il Torino è la penultima squadra per punti fatti in trasferta. La vittoria con la Sampdoria in trasferta sembrava poter essere un segnale positivo, ma la sconfitta per 2-0 contro l’Udinese ha ricordato che a questo Toro manca ancora qualcosa. Sicuramente una scusante per l’attaccante paraguaiano può essere il fatto che era da poco rientrato dagli impegni con la nazionale. Tuttavia l’attaccante a breve avrà il fiato sul collo di Belotti, che scalpiterà per un posto da titolare, e quindi se vuole mantenere il posto da titolare come ha fatto in assenza del Gallo, dovrà aumentare il numero di gol segnati.