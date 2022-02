Continua il mal di trasferta per il Torino: solo 6 gol all’attivo per i granata, al quattordicesimo posto nella classifica sui gol segnati

Sembrava troppo bello per essere vero ed infatti il Torino di Juric ha subito una battuta d’arresto. Dopo i sentori di calo emersi contro il Sassuolo, i granata, privi di Bremer e del tecnico in pachina si sono fatti beffare all’ultimo dall’Udinese. Il mal di trasferta si è quindi fatto sentire ancora una volta, lasciandoli a bocca asciutta. Tra gli elementi costati più cari a Mandragora e compagni c’è sicuramente la sterilità dell’attacco, che non ha impensierito particolarmente Silvestri ed è rimasto a zero. Sanabria, che in casa ha spesso lasciato la sua firma (ma che in trasferta non si sblocca), è l’emblema di un Toro che soffre soprattutto lontano dal Grande Torino.

Toro, differenza reti positiva, ma gol insufficienti

Sono infatti 30 i gol totali messi a segno dai granata, molti dei quali realizzati però da giocatori appartenenti a settori di campo diversi dall’attacco. Il reparto offensivo resta infatti poco attivo sul fronte che più dovrebbe appartenergli. E se la differenza reti è più che positiva con un +7, non basta a rendere i granata tra i migliori di Serie A. Nella classifica generale dei gol realizzati, Juric ed i suoi sono al quattordicesimo posto, davanti a Bologna e Spezia rispettivamente a 29 e 26 reti realizzate) e alle spalle di Udinese e Samp a quota 33, e Juventus a quota 36. A salvare i granata è perciò la fase difensiva efficace, che però a volte non basta.

In trasferta è tutto un altro Toro

La situazione si è invertita rispetto alla scorsa stagione, tra le peggiori degli ultimi anni, con il Toro che contava ben 6 gol in più alla ventiquattresima giornata (36 totali realizzati ma 43 subiti). Tra i fattori che più stanno incidendo c’è quello delle mura amiche. Come già successo in passato, il Toro fatica quando è lontano dalla Mole. In dodici giornate totali al Grande Torino, l’organico ha messo a segno ben 24 reti, subendone solamente 11, cosa che non è stato possibile replicare in giro per l’Italia. In trasferta il Toro è andato a segno solo 6 volte, ma incassando il doppio (12 reti). Lo stesso andamento si proietta nei risultati e potrebbe rivelarsi un problema peggiore del previsto.