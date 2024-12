Sanabria, da quando è al Torino, non è mai rimasto a secco per nove partite di fila

L’ultimo gol di Antonio Sanabria in questo campionato risale al 20 ottobre, nella sconfitta dei granata contro il Cagliari per 3-2. In quell’occasione il numero 9 aveva segnato un bel gol di testa su calcio d’angolo. Da quella partita però il paraguaiano non ha più segnato in campionato, nonostante ci sia andato vicino nella partita contro l’Empoli quando solamente una grande parata dell’estremo difensore dei toscani, Vasquez, gli ha negato la gioia del gol su un suo ottimo colpo di testa. L’attaccante granata con questo digiuno ha eguagliato il suo record personale da quando è in maglia granata. Infatti non è mai mancato all’appuntamento con il gol per più di 8 partite consecutive, ovviamente escludendo le partite in cui non ha giocato, tra infortuni e panchine.

Contro il Bologna deve sbloccarsi

La prossima squadra ad affrontare il Torino sarà il Bologna di Italiano. In questa sfida Sanabria cercherà in tutti i modi di tornare a segnare in modo da interrompere il suo digiuno e non stabilire un nuovo record negativo. Infatti la scorsa stagione ci sono stati periodi di digiuno lunghi per il numero 9 che però non ha mai giocato 9 partite consecutive senza segnare almeno un gol, arrivando al massimo a 8. La stagione precedente, 2022/23, addirittura il suo digiuno di gol più lungo è stato di 6 partite mentre nelle due stagioni precedenti in maglia granata è arrivato a 7.

Senza Zapata serve il miglior Sanabria

La scorsa stagione i periodi di digiuno di Antonio Sanabria non si facevano sentire in maniera particolarmente pesante sulla squadra perché i granata potevano sempre contare sui gol del loro numero 91, Duvan Zapata. Ora però Zapata è fuori dai giochi e Adams non è un attaccante in grado di portare i numeri del colombiano. Al Toro di Vanoli serve quindi il miglior Sanabria, quello che nella stagione 2022/23 era riuscito a segnare la bellezza di 12 gol stabilendo il suo record personale.