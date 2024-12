Ballottaggio sulla fascia destra in vista del Bologna: Vojvoda e Pedersen si giocano una maglia da titolare, Lazaro più indietro

La prossima avversaria del Torino sarà il Bologna. La partita sarà difficile e Paolo Vanoli si sta preparando alla sfida. In questi giorni dovrà decidere la formazione da schierare e uno dei dubbi principali è sulla fascia destra. A sinistra, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe giocare Borna Sosa, reduce da un’ottima prestazione contro l’Empoli e unico esterno mancino di centrocampo mancino a disposizione del tecnico. Il dubbio quindi riguarda la fascia destra dove si candidano ad una maglia da titolare sia Pedersen che Vojvoda. Il norvegese era partito titolare contro l’Empoli e non ha giocato male a parte qualche duello di troppo perso contro Pezzella. Il kosovaro invece in Toscana non c’era a causa di in virus intestinale dal quale si è però ristabilito: è tornato ad allenarsi in gruppo e ora punta a una maglia da titolare.

Vojvoda o Pedersen titolari: Lazaro cala nelle gerarchie

Il posto di titolare come esterno destro di centrocampo è quindi conteso da Vojvoda e Pedersen. I due hanno sicuramente caratteristiche diverse con il norvegese che è sicuramente più veloce mentre il numero 27 è senza dubbio più tecnico. In base anche al tipo di partita che lo aspetta Vanoli deciderà quale dei due partirà titolare, con l’altro che probabilmente sarà impiegato a partita in corso. Lazaro invece nonostante avesse iniziato l’anno in cima alle gerarchie degli esterni e nonostante abbia già realizzato 4 assist nell’ultimo periodo è stato preso sempre meno in considerazione da Vanoli che addirittura nelle ultime due partite giocate dai granata gli ha concesso appena 9 minuti contro il Genoa e 6 minuti contro l’Empoli.

Sosa a sinistra dà garanzie: ora serve l’apporto da destra

Borna Sosa sembra aver ritrovato la forma e, se riuscirà a mantenerla, sarà titolare sulla fascia sinistra per il resto della stagione garantendo agli attaccanti granata un costante rifornimento di cross dal suo lato. Ora quello che manca è trovare la quadra sulla fascia destra dove Vojvoda, Pedersen e Lazaro sono in corsa per il posto da titolare, con l’austriaco che come detto è più indietro nelle gerarchie. Ai granata serve l’apporto di entrambe le fasce e, quello che è sempre mancato, il dialogo tra i due esterni, per esempio con il cross da quinto a quinto come fa meravigliosamente l’Inter.