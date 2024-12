Dopo l’ottima prestazione contro l’Empoli Borna Sosa vuole trovare continuità e ora punta alla conferma contro il Bologna

Dopo un inizio di stagione difficile con i granata Borna Sosa sta cercando di adattarsi alla Serie A e alla nuova squadra. Dopo la buona partita contro l’Empoli ora il croato punta ad essere confermato anche per la sfida contro il Bologna. Vanoli dovrà scegliere a chi affidarsi sugli esterni dove spesso ha cambiato i titolari alla ricerca di una quadra. Ora l’ex terzino dell’Ajax si propone come titolare sulla fascia sinistra per la partita contro la squadra di Italiano e sicuramente cercherà con la sua prestazione in questa difficile sfida di stabilirsi definitivamente come titolare su quella corsia. Se Sosa riuscirà a mantenere il livello mostrato contro l’Empoli il tecnico granata non avrà più alcun dubbio su chi debba essere il titolare sul lato sinistro

Borna Sosa: da inizio anno una crescita graduale

Borna Sosa quando è arrivato si è trovato in difficoltà, sia a livello fisico che a livello tattico, sicuramente l’impatto con la Serie A e i nuovi compagni non lo ha aiutato. Piano piano però il numero 24 si è adattato al nostro campionato ed è cresciuto sempre di più nelle sue prestazioni. In particolare nella sfida contro l’Empoli l’esterno croato ha giocato la sua miglior partita rendendosi costantemente pericoloso sulla fascia mettendo arrivando spesso a crossare e a creare occasioni importantissime come quella in cui Samuele Ricci con un ottimo inserimento ha colpito di testa e solamente una strepitosa parata di Vazquez ha impedito il gol. La partita del numero 24 è andata migliorando con il passare dei minuti, dopo un inizio un po’ sottotono infatti l’esterno è entrato sempre di più nel gioco dei granata arrivando a disputare un secondo tempo praticamente impeccabile.

Qualità e quantità: le doti di Sosa

Contro l’Empoli Borna Sosa ha messo in mostra tutte le sue doti, sia offensive che difensive. Infatti oltre ad essere in grado di crossare con grandissima precisione il croato è stato molto importante difensivamente: non è un caso che le azioni più pericolose dell’Empoli siano arrivate dalla fascia opposta con Pezzella. Le sue doti tecniche saranno molto importanti per Toro che nonostante la mancanza di Zapata sa comunque come rendersi pericoloso in area di rigore sulle palle alte con Sanabria, Adams e gli inserimenti dei centrocampisti come spesso fa Ricci.