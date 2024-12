Ali Dembelé è tornato in campo contro l’Empoli al Castellani. Minuti importanti per lui in una gara delicata

Buone notizie in tutti i sensi per il Torino dopo la gara di Empoli. 3 punti fondamentali per il Toro e ottimi segnali da parte di tutta la squadra. Nella vittoria del Castellani, Ali Dembelé è tornato in campo. Minuti importanti per lui in una gara delicata. Vanoli ha deciso di buttarlo nella mischia e lui ha fatto bene. Ha preso il posto di Walukiewicz al 28′ del secondo tempo. 3 minuti dopo il gol di Adams. Non ha giocato sulla fascia, da esterno/terzino, suo ruolo naturale. Ma ha fatto il braccetto basso di difesa. Non c’era infatti Vojvoda, rimasto a Torino con l’influenza. Maripan poi, Vanoli non lo vede se non al centro della difesa. Quindi spazio a Dembelé, che così ha preso fiducia.

La sua stagione

Dembelé è un classe 2004: da quest’anno non può più giocare in Primavera. Nelle scorse stagioni, è stato un perno fisso di Scurto. In estate ha lavorato con Vanoli e si è guadagnato la permanenza. Con Vanoli, nella stagione 2023/2024, aveva conquistato la Serie A con il Venezia. Quindi aveva già fatto lo step in Serie B. 7 partite in Serie A e 1 cartellino giallo per lui. Era da 6 partite di fila in panchina. 15 minuti in campo contro l’Empoli. Per il resto: 2 in Milan-Torino, 23 in Torino-Atalanta, 13 in Venezia-Torino, 8 in Verona-Torino, 7 in Cagliari-Torino e 1 in Torino-Como. Finora 69 minuti totali.

Il bisogno di tutti da parte di Vanoli

Vanoli punta su di lui, visto che lo conosce bene. L’allenatore granata lo ha ribadito anche al termine della partita di Empoli. Per fare un campionato, non può contare solo su 11 giocatori. Ha bisogno di tutti: tutti devono essere pronti per dare una mano al momento giusto. Il calciatore francese, ha parlato così al termine del match: “Sì, ho un rapporto speciale col mister, eravamo a Venezia. Sono stati momenti difficili senza vittorie, ora dobbiamo continuare a spingere, a non mollare. Obiettivo? Dare sempre di più, ogni partita, pensiamo partita dopo partita e poi vediamo alla fine”.