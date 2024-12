Di Linetty, a Cagliari il 20 ottobre, l’ultimo gol dei centrocampisti: da quel reparto Vanoli si aspetta di più

Con l’infortunio di Zapata il Toro è precipitato in una grave crisi di risultati e ancora più di gol. Nelle ultime partite i granata hanno iniziato a riprendersi almeno nei risultati ottenendo un pareggio contro il Genoa e una vittoria contro l’Empoli. Nonostante questi due risultati utili i gol faticano ad arrivare. Quando si perde un attaccante importante come Duvan Zapata gli altri reparti devono farsi avanti e riempire il vuoto di gol lasciato da lui. I centrocampisti granata però fino ad ora hanno fatto molta fatica a segnare. In tutto il campionato infatti i centrocampisti hanno segnato appena 3 gol e fornito un totale di 4 assist. I gol sono stati segnati uno da Vlasic, uno da Ilic e uno da Linetty, mentre gli assist invece sono quasi tutti di Vlasic che ne ha serviti tre mentre Gineitis ha servito un assist, quello per l’ultimo gol di Zapata, contro l’Inter. L’ultimo gol segnato da un centrocampista è arrivato contro il Cagliari, in una partita disputata il 20 ottobre e portava la firma di Linetty.

Lo scorso anno 8 gol dai centrocampisti

La scorsa stagione erano state 8 le reti segnate dai centrocampisti con Vlasic che aveva segnato 3 gol e fornito 2 assist, Ricci aveva segnato solamente 1 gol ma fornito 4 assist per i compagni, Ilic invece aveva concluso il campionato con 3 gol e 2 assist. Tameze infine era riuscito a servire due assist (entrambi nella stessa partita) mentre né Linetty né Gineitis sono riusciti a segnare o fornire assist. Questi gol potevano anche bastare la scorsa stagione perché davanti ha giocato per tutta la stagione Duvan Zapata che ha concluso la stagione con ben 13 gol e 4 assist. Senza un giocatore da doppia cifra in campionato però serve che i centrocampisti aumentino decisamente la quantità di gol per rimediare a quelli che il numero 91 non potrà segnare. Certo Adams e Sanabria, aiutati da Njie e Karamoh in attacco faranno il possibile per segnare il più possibile ma il Toro di Vanoli ha un urgente bisogno del supporto del centrocampo.

Ricci: contro l’Empoli ad un passo dal gol

Samuele Ricci è senza dubbio il centrocampista del Toro più apprezzato a livello internazionale che però dalla sua non ha certo grandi numeri di gol e assist. Se lo scorso anno era più giustificato perché giocava in un centrocampo a 2 ora serve maggiormente un suo apporto offensivo. Con Vanoli sta migliorando nello sganciarsi e inserirsi. Contro l’Empoli il centrocampista è andato a centimetri dal gol. Su un ottimo cross di Sosa infatti il numero 28 si era inserito alla perfezione in area e aveva colpito molto bene di testa, ma il portiere dei toscani è riuscito a respingere il pallone con il ginocchio. Ricci deve continuare a lavorare in questa direzione perché senza Zapata serve il suo aiuto nella zona offensiva.