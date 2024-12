Dal 1981 al 1994 ha curato i muscoli dei calciatori granata. Sergio Giunta se ne è andato ieri, aveva 75 anni

Si è spento a 75 anni nella giornata di ieri Sergio Giunta, per oltre un decennio massaggiatore e fisioterapista dei granata a cavallo degli anni ‘80. Entrato nel Torino, inizia a curare i muscoli dei giocatori a partire dalla stagione 1981/82 in coppia con un altro storico massaggiatore entrato nel cuore dei tifosi, Giovanni “Johnny” Tardito, scomparso nell’agosto del 2010. Folti baffi castani, Giunta in gioventù aveva praticato il calcio a livello agonistico, giocando per diversi anni nelle giovanili della Juventus. Ed è proprio tra le file dei bianconeri che terminerà la propria carriera professionale nel 2007, dopo aver lasciato il granata nel 1994.