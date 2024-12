I numeri / ll Torino in casa ha battuto Atalanta e Como, per i felsinei 12 punti in 8 gare lontano dal Dall’Ara

ll Torino sta vivendo una stagione complicata tra le mura amiche, dove ha conquistato solo due vittorie finora. La prima, all’inizio del campionato contro l’Atalanta, e l’ultima due mesi fa contro il Como, che rimane l’unico successo recente in casa. Da allora, i granata non sono riusciti a replicare quelle performance, subendo diverse sconfitte e pareggi allo stadio Grande Torino. A pesare su questo rendimento negativo è anche l’attacco, che ha faticato enormemente a concretizzare.

Il dato dei gol granata in casa

I granata, infatti, hanno segnato solo 6 gol nelle 7 gare disputate in casa, una media decisamente troppo bassa. In vista del match di sabato contro il Bologna, il Torino dovrà fare i conti con la propria difficoltà casalinga, sperando di riuscire finalmente a sfruttare il fattore campo per interrompere questa serie negativa e risollevarsi. Il Bologna arriva a Torino con il morale alto, grazie a tre vittorie consecutive che hanno rilanciato le ambizioni della squadra di Vincenzo Italiano. Tuttavia, la vera incognita resta il rendimento lontano dal Dall’Ara, dove i rossoblù hanno mostrato evidenti difficoltà. In trasferta, il Bologna ha collezionato 12 punti in 8 gare, ma ha subito ben 15 gol, evidenziando una grande fragilità difensiva.

Bologna in difficoltà lontano dal Dall’Ara

Dato che lascia perplessi visto che in casa il Bologna ha una solidità difensiva quasi impenetrabile, subendo solamente 3 reti, dato che rende i rossoblu la miglior difesa casalinga della serie A. Lontano dal Dall’Ara la squadra fatica a mantenere lo stesso livello di compattezza, mettendo in discussione le sue ambizioni in trasferta. La sfida contro il Torino potrebbe essere un banco di prova importante per capire se il Bologna riuscirà a migliorare la propria tenuta lontano da casa.