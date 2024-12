Ange Caumenan N’Guessan sta convincendo in Slovenia. Il prestito gli sta facendo bene, dopo una stagione difficile

Sono tanti i giocatori che hanno lasciato Torino in prestito. Quest’estate, quelli che non avrebbero avuto spazio con Vanoli, sono andati altrove per mettere minuti nelle gambe. Molti di questi, faranno ritorno poi a Torino. Uno è proprio Ange N’Guessan, difensore classe 2003 di nazionalità francese. Insieme a Dellavalle, è stato una colonna difensiva della Primavera di Scurto che sfiorò il titolo nella stagione 2022/2023. Poi Juric lo ha tenuto in Prima Squadra nella stagione 2023/2024, visto che non poteva più giocare in Primavera. Stava anche per esordire in Serie A nel corso di Lecce-Torino 0-1. Ma poi non ha avuto spazio. Si è fatto male e poi è andato, nella seconda parte di stagione, in prestito alla Ternana. Qui in Serie B, ha giocato poco a causa dei problemi fisici e non è riuscito ad evitare la retrocessione. In estate ha lavorato al Filadelfia ma non rientrava nei piani di Vanoli. Anche perché era fermo da troppo tempo. Stava per fare la fine di Bayeye, ma poi il 7 settembre ha trovato squadra: l’NK Bravo in Serie A della Slovenia.

La sua stagione

In Slovenia N’Guessan sta convincendo e facendo bene. Dopo una stagione difficile, era quello di cui aveva bisogno. 9 partite giocate finora in stagione sulle 11 a disposizione. Panchina solo nelle prime 2. Poi ben 7 gare da titolare e 2 da subentrato. 1 assist e solo 1 cartellino giallo. Nelle ultime 7 non ha saltato nemmeno un minuto. Sta tornando quello che era prima dell’infortunio.

Il rientro a Torino

Attualmente l’NK Bravo è 5° in classifica. A fine anno, tornerà all’ombra della Mole. Poi sarà tempo di valutazioni. Da contratto, dovrebbe esserci ancora Vanoli sulla panchina del Torino. A Juric piaceva tanto il francese e stava per lanciarlo in Serie A. Lo aveva elogiato più volte. Intanto N’Guessan pensa a fare bene in Slovenia. Questo prestito gli sta facendo bene.