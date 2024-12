Guillermo Maripan ha parlato ai microfoni del Torino: “Sono molto contento della mia scelta: il Toro è calcio, è passione”

Guillermo Maripan è arrivato in estate al Torino. Non sta vivendo un momento facile. Ha parlato ai microfoni del Torino, in occasione del XMAS Family Talk con JD Sports. Queste sono state le sue parole sul Toro: “Per me il Toro è qualcosa di speciale, mi ha dato la possibilità di giocare in Italia che era un sogno che avevo fin da bambino. Ho trovato un gruppo incredibile di giocatori e persone che mi hanno accolto molto bene: sono una famiglia, sono molto contento di essere qui. Per me il Toro è calcio, è passione, sono molto contento della mia decisione di essere venuto qua”.

Maripan: il momento di rialzarsi

Vanoli ha dichiarato che Maripan può fare il centrale nella difesa a 3 del Toro, ma non il braccetto. Ma il titolare è Coco. Maripan è stato espulso dopo poco contro l’Inter e poi ha fatto un grave errore contro la Fiorentina. Sono da 5 partite che non vede il campo. Ma è il capitano della Nazionale del Cile. Può dare di più al Torino. Ma adesso è il momento di rialzarsi. Coco non ci sarà per squalifica contro il Bologna. Il numero 13 granata ha la grande occasione per rifarsi.