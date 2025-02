Secondo Vanoli le prestazioni di Sanabria erano calate anche per le voci di mercato. Ora però il paraguaiano non ha più scuse

Sanabria sta vivendo una stagione decisamente negativa: appena 2 gol in ben 19 presenze in campionato. Per il tecnico granata, che ieri ne ha parlato in conferenza stampa le colpe non sono interamente del numero 9. “Tonny ha qualità importanti, questo mercato lo ha destabilizzato ma devo dire che è uno che durante la settimana dà il 110%, sono un allenatore che pretende molto ma nonostante il sistema diverso non esclude il fatto che si possa giocare con le due punte, l’ho fatto, anche durante la partita col Genoa, i giocatori che abbiamo preso possono anche essere utili al 3-5-2. Tonny lo ha dimostrato quando è entrato, lo pretendo dal giocane e dal meno giocane, non fosse stato per l’arbitro si prendeva i titoli dei giornali e questo mi fa piacere”.

Sanabria vicino alla Fiorentina: poi è sfumato tutto

Sanabria in effetti era vicino a lasciare i granata durante il mercato invernale. Infatti il Toro aveva imbastito una trattativa con la Fiorentina per un possibile scambio Sanabria per Kouame. Alla fine la trattativa non è andata in porto ma il numero 9 granata sembra averne risentito a livello mentale.

Ora non ci sono scuse: servono i suoi gol

Ora però il calciomercato è finito e le voci di mercato anche. Non ci sono quindi più scuse per il paraguaiano che deve cercare, in questa ultima parte di campionato di raddrizzare una stagione negativa. L’ultimo gol del numero 9 risale alla sfida contro il Cagliari disputata il 20 ottobre del 2024. Un digiuno che ormai dura da mesi e che è costato a Sanabria anche il posto da titolare. Infatti con il passaggio al 4-2-3-1 Vanoli ha scelto Adams come titolare, tanto che l’ex giocatore del Genoa non gioca dal primo minuto da ben 7 partite e, in queste sette partite, ha giocato solamente 40 minuti. Il Toro ha bisogno di gol e un giocatore con le qualità di Sanabria può fare comodo, ma deve riuscire a giocare come sa.