La prossima partita per il Torino è in trasferta contro il Bologna. In casa i rossoblù hanno dei numeri davvero ottimi

Torino di Paolo Vanoli con la testa alla prossima partita. L’avversario è molto temibile e si tratta del Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblù sono stati eliminati dalla Champions League, ma sono arrivati in semifinale di Coppa Italia e in Serie A hanno un buon rullino di marcia. I felsinei sono particolarmente tosti in casa. Fargli gol è molto, molto difficile. In 11 partite giocate in casa, il Bologna ha subito solo 9 gol. Media di 0.82 a partita, meno di 1 gol a partita. Numeri migliori del Milan, che ne ha subiti sempre 9 in casa ma in 12 partite. La Juventus 10 in 12. Solo una squadra ha fatto meglio del Bologna in casa, quanto a gol subiti: il Napoli di Antonio Conte capolista. Solo 8 in 12 partite.

E il Torino?

Bologna che appunto gioca in casa, mentre il Torino in trasferta. I granata in trasferta hanno giocato 12 partite. I gol subiti sono 17: media di 1.42 a partita. Toro che si trova al 13^ posto in questa speciale classifica. Guida anche in questo caso la classifica il Napoli, con 9 gol subiti in 12 partite. Insieme all’Inter. Inoltre il Bologna ha ottenuto 5 clean sheet in casa (partite senza subire gol), praticamente il 45% del totale. Solo 3 clean sheet invece fuori dalle mura amiche per il Torino, ovvero il 25%.

Una rosa ampia e ricca di scelta

A inizio stagione, con l’addio di Thiago Motta, il Bologna aveva faticato molto. Ma poi la squadra si è ripresa. La rosa è ampia e ricca di scelta, soprattutto in difesa. Come terzini destri ci sono De Silvestri, Holm e Calabria (appena arrivato dal Milan). Sulla sinistra Lykogiannis e Miranda. In mezzo i due titolari sono Lucumì e Beukema. Ma ci sono anche Casale ed Erlic, arrivati in estate rispettivamente da Lazio e Sassuolo. Quantità e qualità insomma. Inoltre sono tutti giocatori che sanno giocare a 4 in difesa e Italiano ha sempre giocato con il 4-2-3-1.