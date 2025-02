Il difensore è cresciuto proprio nel settore giovanile rossoblù. Italiano può contare sulla fisicità di Pobega e l’esperienza di De Silvestri

Lorenzo De Silvestri è uno degli ex più attesi in vista della sfida tra Bologna e Torino. Il difensore, che ha vestito la maglia granata dal 2016 al 2020, ha trascorso ben quattro stagioni a Torino, diventando una figura fondamentale nella difesa granata. Dopo il suo periodo in Piemonte, De Silvestri ha deciso di trasferirsi a Bologna, dove attualmente gioca. L’esperienza al Torino è stata ricca di soddisfazioni, ma il ritorno al Bologna gli ha permesso di continuare la sua carriera ad alti livelli, pronto a sfidare la sua ex squadra con la maglia rossoblù.

Adam Masina: dalla cantera bolognese all’avventura estera

Un altro ex granata che si ritroverà in campo venerdì sera è Adam Masina. Il difensore marocchino è un prodotto del settore giovanile del Bologna, dove ha trascorso cinque anni (dal 2013 al 2018), La sua esperienza in rossoblu è stata seguita da un’avventura all’estero, prima al Watford in Premier League, e successivamente al Udinese. Infine, nella finestra di mercato di gennaio 2024, Masina è passato al Torino, dove ha trovato un nuovo stimolo e una nuova casa. Il ritorno a Bologna rappresenta una sfida emozionante per lui, che sa bene cosa significa indossare quella maglia.

Tommaso Pobega: l’approdo a Bologna dopo l’esperienza granata

Infine, c’è Tommaso Pobega, che ha vissuto una stagione positiva al Torino nel 2021/22. Il centrocampista, di proprietà del Milan, ha giocato in prestito con il Torino, dove ha impressionato per le sue prestazioni, mettendo a segno quattro gol. Dopo il ritorno a Milano, Pobega non è riuscito a confermarsi come sperato, tanto che il Bologna ha deciso di puntare su di lui quest’estate, acquistandolo in prestito. Il ragazzo ha ancora molta fiducia nel suo talento, e la sfida contro il Torino rappresenta per lui una nuova opportunità di brillare e dimostrare il suo valore.