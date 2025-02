Yann Karamoh è in leggero calo dopo le ultime partite. Inoltre, tra gli attaccanti, è l’unico a non aver ancora segnato

Grazie al nuovo modulo, il 4-2-3-1, il Torino ha raccolto 6 pareggi e 1 vittoria nelle ultime 7 partite. Inoltre Paolo Vanoli può contare sui nuovi acquisti, anche se il sostituto di Zapata non è arrivato. Adesso ci sono due partite molto complicate contro Bologna in trasferta e Milan in casa. Yann Karamoh, numero 7 del Torino, è in leggero calo. Soprattutto nelle ultime due partite, contro Atalanta e Genoa, è sembrato un po’ spento e poco ispirato. Contro il Cagliari invece era stato parecchio sfortunato, ma aveva fatto una gran partita. Tra gli attaccanti del Torino, a parte Elmas e Salama appena arrivati, è l’unico a non aver ancora segnato. Zapata, Adams, Sanabria e Vlasic hanno invece gonfiato la rete.

La sua stagione

Nella prima parte di stagione il Torino ha giocato con il 3-5-2. Con quel modulo Karamoh non trovava spazio. Poi però ha iniziato a giocare, prima nell’attacco a 2 e poi subito nella trequarti a 3. Nel suo ruolo naturale, da esterno offensivo sinistro. In 19 partite in Serie A ha collezionato 1 assist. 0 gol e 0 cartellini gialli. L’assist è arrivato in Torino-Juventus 1-1, per Vlasic. In Torino-Cagliari 2-0 ha propiziato il gol di Adams dopo aver centrato l’incrocio dei pali. 2 presenze per lui anche in Coppa Italia. 0 gol e 0 assist.

Occhio alla concorrenza

I numeri non sono alti ma Vanoli ha piena fiducia nel ragazzo. Il francese infatti sta facendo un bel percorso e sta migliorando. Ma forse deve credere di più in se stesso. Ora occhio alla concorrenza. Prima di tutto, Vanoli potrebbe anche optare per il 3-5-2 in qualche partita, come visto nel finale di Torino-Genoa. In quel caso giocherebbero davanti Adams e Sanabria. Poi ci sono anche i nuovi. Elmas può giocare in qualsiasi ruolo sulla trequarti. Non è ancora in condizione, ma scalpita. Infine c’è Salama, preso al posto di Njie. Njie era proprio il sostituto di Karamoh prima dell’infortunio. Ora c’è Salama invece.