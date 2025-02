Il terzino arrivato da Firenze è entrato molto bene con il Genoa e ora sembra poter essere in grado di insidiare Sosa

In un Torino che ha visto il passaggio al 4-2-3-1 da metà stagione in poi, Borna Sosa è stato un punto di riferimento sulla fascia sinistra. Il terzino croato, arrivato dall’Ajax, ha conquistato il posto da titolare e si è rivelato fondamentale per le dinamiche difensive e offensive della squadra. Con l’adozione di questo nuovo sistema di gioco, Sosa è diventato uno dei giocatori più importanti della squadra, dimostrando solidità difensiva ma anche grande capacità di spinta sulla fascia. Fino a poco tempo fa, sembrava che il suo ruolo fosse praticamente inalterabile.

L’arrivo di Cristiano Biraghi

Tuttavia, l’arrivo di Cristiano Biraghi dalla Fiorentina ha introdotto una nuova dinamica sulla fascia sinistra del Torino. Biraghi, esperto laterale sinistro, ha portato con sé una solida esperienza in Serie A e competizioni internazionali, acquisita soprattutto con la maglia viola. La sua esperienza e la sua capacità di fornire assist e pericolosità nei calci piazzati potrebbero rappresentare una concorrenza insidiosa per Sosa. Con la sua esperienza internazionale, Biraghi ha dimostrato di saper gestire momenti di alta pressione, e il suo arrivo al Torino segna l’inizio di una lotta per la maglia da titolare sulla fascia sinistra.

La sfida contro il Bologna: chi scenderà in campo?

Nel recente match contro il Genoa, Biraghi è subentrato al minuto 71 e ha subito impressionato con un ottimo ingresso in campo, mostrando una forma fisica sorprendente nonostante lo scarso minutaggio accumulato a Firenze. Il suo impatto positivo ha messo in dubbio la posizione di Sosa, creando un ballottaggio che Vanoli dovrà gestire con attenzione. La sfida contro il Bologna rappresenta una prima grande occasione per valutare chi meriti il posto da titolare, con Biraghi che spinge forte per ottenere una chance dall’inizio. Sarà interessante vedere se Vanoli continuerà a puntare su Sosa o se offrirà l’opportunità a Biraghi di partire dal primo minuto, dando il via a una nuova competizione tra i due.