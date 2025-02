I granata non perdono da quasi due mesi, ma c’è un problema: sono troppi i pareggi della squadra di Vanoli

ll Torino si trova in un momento delicato della stagione, con una preoccupante carenza di vittorie. Nelle ultime otto partite, i granata hanno raccolto ben sette pareggi e una sola vittoria, un andamento che ha sollevato dubbi e preoccupazioni tra tifosi. La squadra, pur mostrando una buona tenuta difensiva, fatica a concretizzare e a trovare la via del gol. I pareggi si sono susseguiti uno dopo l’altro, impedendo al Torino di fare un salto in classifica e di avvicinarsi alle posizioni che contano. La mancanza di vittorie è diventata un peso psicologico che grava sulla squadra.

Il lato positivo: la striscia di imbattibilità

Nonostante la mancanza di vittorie, c’è comunque un aspetto positivo da sottolineare: la striscia di imbattibilità che dura da più di un mese. L’ultima sconfitta risale al 21 dicembre, quando il Torino è stato battuto dal Bologna. Da quel momento, i granata non hanno più subito una sconfitta, dimostrando di saper rimanere solidi e difficili da battere. Sebbene i pareggi siano troppi e il gioco offensivo non sempre brillante, il Torino ha mostrato una certa continuità e resilienza, riuscendo a evitare il tracollo nelle ultime settimane. La difesa, pur avendo qualche difficoltà, è riuscita a mantenere la squadra in partita, ma ora è il momento di fare quel salto di qualità.

La sfida contro il Bologna: la ricerca della vittoria

Venerdì sera, il Torino affronterà nuovamente il Bologna, l’ultima squadra a battere i granata. Ora, dopo più di un mese di risultati altalenanti, l’obiettivo è chiaro: trovare la vittoria. La squadra di Vanoli dovrà sfruttare il fatto di essere imbattuta da diverse settimane per affrontare il Bologna con fiducia e determinazione. La partita di venerdì rappresenta un’opportunità importante per interrompere il ciclo di pareggi e dare finalmente un segnale di forza, che potrebbe dare slancio a tutto l’ambiente granata. La vittoria, più che un semplice risultato, sarebbe un passo fondamentale per il morale della squadra e per rilanciarsi in classifica.