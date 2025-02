Il trequartista granata sta vivendo un ottimo stato di forma, è il giocatore in grado di alzare la qualità nella squadra di Vanoli

Nikola Vlasic si è confermato come uno dei migliori giocatori del Torino nel pareggio contro il Genoa. Il numero 10 granata ha disputato una prestazione di alta qualità, dimostrando di essere in grande forma. Sempre attento a creare superiorità numerica, Vlasic è stato un vero pericolo per la difesa avversaria. Il trequartista croato è stato costantemente coinvolto nel gioco offensivo, in grado di inventare e creare spazi sia per sé che per i compagni, riuscendo ad avviare numerose azioni pericolose. La sua abilità nel muoversi tra le linee e la sua visione di gioco sono stati fattori determinanti nella manovra del Torino. E anche domani contro il Bologna sarà uno dei titolari della formazione granata, d’altronde di questo Vlasic è impossibile fare a meno.

Il cambiamento tattico di Vanoli

All’inizio della stagione, Vlasic era stato utilizzato come mezzala nel 3-5-2, un ruolo che non esaltava le sue caratteristiche. In quel contesto, le sue prestazioni non erano state all’altezza delle aspettative, poiché le sue qualità da trequartista venivano limitate. Le ripercussioni in campo erano evidenti: il giocatore faticava a esprimere il suo potenziale. Tuttavia, a metà stagione, l’arrivo del modulo 4-2-3-1, voluto dal tecnico Vanoli, ha permesso a Vlasic di trovare finalmente il suo posto sulla trequarti, libero di spaziare e inventare. Da quel momento in poi, le differenze sono state evidenti: il giocatore ha mostrato una qualità superiore e ha trovato un maggior impatto sul gioco della squadra.

Il ruolo cruciale di Vlasic per il Torino

Da quando è stato spostato nel suo ruolo naturale, Vlasic ha collezionato una serie di prestazioni positive, anche quando non è riuscito a segnare o a fare assist. La sua capacità di creare spazi e di coinvolgere i compagni nelle azioni offensive è sempre stata fondamentale. Il Torino ora può contare su un Vlasic che sa come muoversi, come mettere in difficoltà le difese avversarie e come essere sempre pericoloso. Il suo contributo si sta rivelando essenziale per la crescita della squadra e potrebbe essere determinante anche in una partita sulla carta complicata come lo sarà quella contro il Bologna.