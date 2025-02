I precedenti di Bologna-Torino in Serie A: i granata durante gli anni hanno trovato difficoltà nell’Emilia rossoblù

Bene i 7 risultati consecutivi, ma adesso servono anche le vittorie. Nelle ultime 7 partite i granata hanno infatti trovato un solo successo, e vanno alla ricerca dei tre punti già a partire da oggi. Lo scontro sarà però dei più impegnativi, perché Milinkovic-Savic e compagni dovranno andare a fare visita al Bologna di Vincenzo Italiano, che sta vivendo un buon momento e che in casa ha ottenuto risultati importanti. Inoltre, il fattore “storia” in questo caso va contro la squadra di Vanoli: sono 66 i precedenti in Serie A in Emilia tra le due squadre, e in questi i granata hanno vinto soltanto 12 volte; 19 invece i pareggi, mentre le sconfitte sono addirittura 35. Inoltre il Toro ha segnato soltanto 62 gol, subendone ben 108.

L’ultimo precedente

Per due volte di fila il Torino nell’ultimo anno ha ospitato i rossoblù, motivo per cui l’ultimo precedente al Dall’Ara risale al novembre del 2023. Nelle panchine delle due squadre sedevano Thiago Motta e Ivan Juric, e la partita finì 2-0 per i padroni di casa. A segno Fabbian e Zirkzee, in una gara piuttosto equilibrata ma decisa dagli episodi.

La vittoria manca dal 2016

Se l’ultimo precedente è del 2023, l’ultima volta che i granata hanno vinto in Emilia risale addirittura al 2016, praticamente una vita fa. In quell’occasione gli allenatori erano Donadoni e Ventura, e la partita – tiratissima – venne decisa da un rigore molto pesante segnato da Belotti al 92′.

Il 5-2 del 2008

Come detto sono state addirittura 35 le sconfitte del Toro nelle 66 partite giocate, molte di queste pesanti. Un esempio è la gara del dicembre 2008. Quella volta finì addirittura 5-2 per i rossoblù, che riuscirono a ribaltare due volte il vantaggio della squadra di Novellino grazie a una super prestazione di Di Vaio, autore di una tripletta.