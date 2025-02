Sfida a suon di gol al Dall’Ara: il Ché se la vedrà con il gioiello argentino dei rossoblù, vero trascinatore quest’anno

È arrivato il momento di vincere. I 7 risultati utili consecutivi hanno certamente soddisfatto e ridato tranquillità all’ambiente, ma ora c’è bisogno di mettere insieme qualche vittoria. Chissà, magari a partire dalla sfida di stasera contro il Bologna, che vedrà di fronte due squadre in salute. Del Torino abbiamo già detto, mentre i rossoblù hanno aperto una striscia di 9 gare senza sconfitte. Sarà dunque certamente una bella sfida, che verrà magari decisa dai bomber: da un lato Adams, dall’altro Castro.

Il trascinatore granata

Se c’erano dei dubbi sull’adattamento di Ché Adams in Italia, questi sono già stati sciolti dopo 6 mesi. Lo scozzese era infatti partito alla grande, è calato giustamente quando ha perso un compagno di reparto come Zapata ma poi si è ripreso e ora sta trascinando l’attacco granata. Il tutto per un totale di 8 gol e 3 assist in 25 gare tra campionato e Coppa Italia, niente male per un giocatore che fino allo scorso anno era in seconda serie inglese. Anche al Dall’Ara, ancora una volta, Vanoli si affida a lui per fare gol e fa bene; le partite del venerdì, infatti, gli fanno un certo effetto – vedi Verona, Empoli e Cagliari.

Castro, un attaccante moderno

Lo scozzese se la vedrà con uno dei migliori attaccanti di questo campionato per rendimento, nonché il vero trascinatore degli emiliani. Castro ha dovuto reggere il peso di essere il successore di Zirkzee – dato che Dallinga non ci è riuscito – e fin qui lo sta facendo alla grande. 8 gol e 7 assist per lui, che si è dimostrato un giocatore in grado di far giocare molto bene i compagni più che un bomber, nonostante i gol non manchino. Il gol ora gli manca da 3 settimane, dunque la sua garra andrà attenzionata particolarmente.