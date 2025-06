Gol e beffa per Sazonov: il georgiano si è infortunato nella sfida contro la Francia valida per gli Europei Under 21

Sembrava essere una serata quasi totalmente positiva quella di ieri per Saba Sazonov, ma poi è stata rovinata dall’ennesimo infortunio personale. Il difensore classe 2002, che è rientrato da pochissimo dopo il lungo stop per il problema al crociato di inizio stagione, è stato convocato dal CT della Georgia per prendere parte agli Europei U21, e senza essere preservato ha giocato tutti i minuti delle prime due partite della fase a gironi. Questo ovviamente lo ha portato a sforzare il ginocchio operato pochi mesi fa ancor prima che potesse tornare a prendere confidenza con i ritmi di gioco, e il tutto si è tradotto in un nuovo – si spera lieve – infortunio durante la partita contro la Francia.

Sazonov, infortunio in nazionale

Gol e beffa, quindi, perché il giovane difensore ha prima segnato una rete che non è però bastata a evitare la sconfitta, e poi è stato costretto a uscire dal campo pochi minuti prima del fischio finale a causa di un problema. Non è ancora chiara l’entità dell’infortunio, né la zona interessata. Il giocatore granata, però, è uscito claudicante e sorretto da un membro dello staff medico, indizio che probabilmente porta a pensare a qualcosa di piuttosto preoccupante. La speranza ovviamente è che invece non si tratti di nulla di grave e che il georgiano possa già tornare in campo per la prossima sfida con la maglia del proprio Paese, o al massimo che lo stop debba essere di massimo un paio di settimane. L’obiettivo, infatti, è quello di averlo a disposizione per il ritiro di metà luglio in modo che Baroni possa valutarlo e poi decidere il suo futuro.