Schuurs alla prima partita contro una big ha avuto qualche difficoltà, commettendo qualche errore, ma la sua prestazione non è sicuramente da buttare

Perr Schuurs durante il derby ha avuto il difficilissimo compito di marcare un attaccante del calibro di Dusan Vlahovic. Il numero 9 bianconero nel derby di ritorno della scorsa stagione era stato completamente annullato dalla marcatura attenta e aggressiva di Bremer. Nell’ultimo derby però la numero 3 del Toro non è stata indossata dal brasiliano ormai passato ai bianconeri, ma dal nuovo arrivato Perr Schuurs, così anche il compito di marcare Vlahovic è toccato all’ex Ajax. L’olandese arrivato a Torino quest’estate già nelle sue altre presenze con la maglia granata aveva mostrato le sue grandi doti sia difensive che tecniche e atletiche. Nella sfida contro la Juventus Schuurs ha dovuto per la prima volta affrontare una big, e quindi si è dovuto confrontare contro una punta di alto livello.

Contro Vlahovic qualche errore di troppo

Contro l’attaccante serbo il difensore granata ha disputato una buona gara, provando il più possibile a non concedergli spazi, ma il nove bianconero è riuscito a evitare di ripetere l’esperienza provata nel derby della scorsa stagione. Il numero 3 dei granata per quanto ci abbia provato non è riuscito a tenere sotto controllo per tutta la partita l’attaccante avversario. Infatti Vlahovic ha avuto qualche occasione nel corso della partita, segnando poi su calcio d’angolo. In particolare il calcio d’angolo da cui è nato il gol della Juve è arrivato per un colpo di testa di Vlahovic parato da Milinkovic-Savic dopo che Schuurs aveva perso la marcatura. Tuttavia la prestazione dell’olandese è stata buona, soprattutto considerando che è appena arrivato nel nostro campionato e che questa era la sua prima prova contro un big. Sicuramente ci sono margini di miglioramento e il numero 3 granata potrà sicuramente migliorare.