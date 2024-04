Dopo il lungo stop a causa dell’infortunio al crociato, Perr Schuurs ha ricominciato a svolgere esercizi con il pallone

La lunga attesa sembra finita. Dal 21 ottobre al 24 aprile: 186 giorni dopo, Perr Schuurs intravede una piccola luce in fondo al tunnel. Sembra passata una vita da quando l’olandese non veste più la maglia granata, ma in realtà era solamente una delle prime partite della stagione. 50′ di un Torino-Inter ancora sullo 0-0. A un certo punto, il ginocchio dell’ex Ajax fa crack. È l’inizio di un incubo per il numero 3, che di lì a poco – in seguito agli esami – avrebbe ricevuto la peggiore notizia della sua breve carriera: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, dunque almeno 8 mesi di stop. Il difensore ha sofferto tanto nel corso di tutta la stagione non potendo aiutare i compagni soprattutto nei momenti di difficoltà. Ora, però, il countdown per il recupero può prendere il via. Negli ultimi giorni Schuurs ha ricominciato a fare esercizi con il pallone, segnando dunque l’inizio del percorso di recupero.

Il muro della prossima stagione

Con il campionato che ormai volge al termine e gli Europei definitivamente saltati, il centrale ha tutto il tempo a disposizione per poter recuperare al meglio. Un’estate di esercizi in campo, in modo da presentarsi a luglio al Filadelfia allo stesso livello dei compagni di squadra. Il Torino del futuro, chiunque sarà l’allenatore, passa infatti anche da Perr Schuurs – soprattutto in caso di partenza di Buongiorno. Essendosi abbassato il suo valore di mercato a causa dell’infortunio, con tutta probabilità il classe ’99 rimarrà per un’altra stagione all’ombra della Mole. E il progetto tecnico di un Toro che punta per l’ennesima volta all’Europa non può che avere lui come uno dei giocatori cardine. Schuurs ha dimostrato grande carattere e qualità fin quando è stato a disposizione, e non ci sono dubbi che possa fare la differenza non appena sarà pienamente recuperato.