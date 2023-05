Le parole di Per Schuurs a margine dell’evento organizzato a Settimo, al Jd Sport: la Fiorentina domenica, il futuro

A margine dell’evento organizzato a Settimo, al Jd Sport (che sarà official sport retail partner nella stagione 2023/2024), Perr Schuurs ha parlato dell’imminente sfida alla Fiorentina, della sua annata e del futuro. “Con la Fiorentina sarà una partita molto importante per noi. Abbiamo giocato contro in Coppa e in campionato, nella sfida di Serie A abbiamo giocato bene, è una partita da non perdere, importante per la classifica, ora di fronte ai tifosi vogliamo vincere”. Schuurs era martedì tra gli spettatori di Inter-Milan: “Sono andato a Milano solo per guardare la partita, non per incontrare uno dei club. Il mio focus è sul Torino, è su queste ultime tre partite, importanti per noi ma pure per me”.

“Con Juric ho imparato a difendere a tre”

Sulle sue condizioni fisiche: “Sto bene, sono contento anche di aver giocato uno spezzone l’ultima partita, fisicamente è tutto ok, ora prepariamo bene la partita, guarderemo stasera la loro partita contro il Basilea per studiarli al massimo”. Sull’annata al Torino: “All’Ajax giocavo a quattro, quindi invece si gioca a 3 o a 5, il mister mi ha aiutato molto ad abituarmi a questo nuovo sistema di gioco. I primi due mesi è stato difficile, poi è andata meglio“.

Schuurs sul campionato

“Abbiamo perso troppi punti, dobbiamo vincere le ultime tre partite. Raggiungere l’ottavo posto è molto importante per noi, è l’obiettivo”. Su Buongiorno: “Per me è un top player, ha grande personalità. Se possiamo essere la difesa del futuro? Beh sì, Juric è bravo a far crescere i giocatori”.

Il video: