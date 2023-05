Il polacco, che ha avuto un problema nel riscaldamento di Verona-Torino, punta al rientro contro la Fiorentina

Ancora tre partite al termine del campionato e l’obbiettivo del Torino è arrivare ottavo in classifica. Nella prossima gara, contro la Fiorentina, Karol Linetty punta al rientro. Nel corso di Hellas Verona-Torino, il centrocampista polacco era pronto per entrare in campo al posto di Ricci, ma nel corso del riscaldamento ha accusato un problema fisico. Nello specifico, si è procurato una storta alla caviglia ed è tornato precauzionalmente in panchina: Juric ha dovuto così rimandare il cambio e poi ha fatto entrare Vieira al 90′, al posto di Ricci. Nella giornata di ieri, al Filadelfia, il numero 77 si è ancora allenato a parte ma vuole essere convocato per domenica. Appuntamento alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino per Torino-Fiorentina. Si tratta di uno scontro diretto: solo una squadra tra Torino, Fiorentina, Monza, Bologna e Udinese arriverà ottava.

Linetty: affidabilità e grinta

Prima della partenza di Lukic e dell’arrivo di Ilic, la coppia di centrocampisti titolari del Torino era quella formata da Lukic e Ricci. Ora invece i due titolari sono Ricci e Ilic, ma quando c’è un problema, oppure quando serve più grinta in mezzo al campo, ecco che Karol Linetty si prende la scena. Si tratta di un giocatore affidabile, che in stagione ha collezionato 33 presenze tra campionato e Coppa Italia. Di infortuni ce ne sono stati e lui si è sempre fatto trovare pronto, dimostrando attaccamento alla maglia. Non ha ancora saltato una gara per problemi fisici e non trattandosi di nulla di grave, farà il possibile per recuperare e dare una mano contro la viola.