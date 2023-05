Prima di affrontare il Torino, la Fiorentina questa sera affronta il Basilea nella finale di ritorno di Conference League

Quello della Fiorentina sarà un finale di stagione pieno di importanti appuntamenti. Mentre l’obbiettivo del Torino è l’ottavo posto, i viola pensano anche alla finale di Coppa Italia (dove affronteranno l’Inter) e alla semifinale di Conference League di questa sera contro il Basilea. La partita contro i granata, in programma domenica 21 maggio alle ore 15:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino, capita proprio in mezzo a questi due appuntamenti. Questo vuol dire che le energie potrebbero essere poche: il Toro deve apppronfittarne, considerando anche il fatto che i punti in classifica sono gli stessi (49) e si tratta di un vero e proprio scontro diretto. Questa sera, alle ore 21:00, la squadra di Vincenzo Italiano è chiamata all’impresa. La sfida di andata è terminata con il punteggio di 2-1 in favore degli svizzeri, che ora si giocano il ritorno in casa allo St. Jakob-Park. Giovedì scorso la Fiorentina era passata in vantaggio al 25′ con Cabral, ma poi sono arrivate le reti di Diouf e Amdouni, rispettivamente al 71′ e al 90’+2.

La stagione della Fiorentina

La stagione della Fiorentina finora è stata più che positiva, ma si deciderà tutto nel finale. Se infatti la Coppa Italia dovesse sfumare, così come la Conference League, ai viola non rimarrebbe che un possibile ottavo posto in campionato. Torino, Monza, Bologna e Udinese però sono lì, a giocarsi quella posizione in classifica. Intanto continuano gli attacchi di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, nei riguardi di Urbano Cairo. Prima lo ha attaccato dicendo che non ha vinto nulla da quando è alla guida del Torino (cosa vera, ma anche lui a fine stagione potrebbe trovarsi con un pugno di mosche in mano). Poi lo ha di nuovo accusato, augorandosi che il Toro paghi sul campo quanto fatto di inaccettabile dal suo presidente.