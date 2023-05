Il senegalese è in ballottaggio con Karamoh e Juric potrebbe schierarlo dal primo minuto: nella gara d’andata fu uno dei migliori in campo

Continua la preparazione del Torino in vista della gara di domenica 21 maggio contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I granata stanno vivendo un periodo complicato sotto il punto di vista degli infortuni: Sanabria, Miranchuk, e Radonjic sono infatti ai box a causa di alcuni problemi fisici. Ciononostante, nelle ultime tre gare, sono arrivate due vittorie e un pareggio, a dimostrazione che la squadra continua a essere concentrata in vista del termine della stagione. L’emergenza sulla trequarti, tuttavia, per Juric rappresenta un problema reale. Chi affiancare a Vlasic nella prossima gara?

Seck-Karamoh, è ballottaggio aperto

Contro i viola dovrebbe riproporsi il dubbio tra Seck e Karamoh, dubbio con cui l’allenatore granata aveva fatto i conti anche alla vigilia dell’ultima gara contro il Verona. “Seck e Karamoh sono simili, uno parte titolare e l’altro subentra. Ho bisogno che stiano bene entrambi, in settimana mi sono piaciuti tutti e due”. Aveva parlato così Juric a poche ore dalla gara del Bentegodi, in cui a spuntarla era stato poi l’ex Parma, schierato da titolare. Al senegalese era stata concessa l’ultima mezzora di gara, quando l’allenatore lo ha inserito al posto di Vlasic. Contro la Viola potrebbe partire titolare? I presupposti ci sono: nella sfida dell’Artemio Franchi, infatti, Seck fu uno dei migliori. Il numero 23 giocò a sorpresa da punta centrale, colpendo una traversa e vedendosi annullare un gol. E con Sanabria sicuro assente domenica pomeriggio, Juric potrebbe anche schierare nuovamente l’ex Spal come terminale offensivo per sfruttare la sua velocità. Di certo il tecnico granata valuterà bene ogni scelta perché quello con la Fiorentina è uno scontro diretto che non si può sbagliare.