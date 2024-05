Giornata particolare per Schuurs: l’olandese prima ha ricevuto una grande ovazione, e poi ha saltato con i tifosi

La commemorazione di Superga del 4 maggio ha permesso ai tifosi granata di riabbracciare Perr Schuurs. L’olandese, che non si vedeva ormai da fine ottobre, è stato prima accolto con una grande ovazione all’arrivo nel colle di Superga, e poi si è reso protagonista di una scena particolare. Dopo la lettura dei nomi da parte di Buongiorno – nel tragitto dalla lapide ai pullman – , la folla ha iniziato a cantare diversi cori tra i quali “Chi non salta è bianconero”, e il difensore ex Ajax ha saltato insieme a loro.