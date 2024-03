Il difensore del Torino, Perr Schuurs, è intervenuto ai Golden Hearts organizzati dalla Lnd e ha parlato del suo futuro

In occasione dei Golden Hearts, organizzati dalla Lnd, Perr Schuurs è salito sul palco in veste di ospite e ha fatto il punto sulle sue condizioni. “Sto bene, sto sempre meglio, il ginocchio va sempre meglio, è stata lunga…”, ha spiegato il difensore a proposito dell’infortunio. “Giocate sempre per divertirvi”, ha detto alla platea di ragazzi. Poi si è parlato anche dell’esperienza in granata e dei tifosi, che da subito hanno accolto benissimo Schuurs: ci ha messo davvero poco il giocatore ad entrare nei cuori della tifoseria del Toro. “Sì, Torino mi piace. I tifosi? Sono i migliori, è differente rispetto all’Olanda, anche nei momenti difficile mi sono stati vicini”. Poi la domanda sul futuro: quando gli viene chiesto se resterà al Torino, risponde: “Spero di sì”.