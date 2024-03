Tonci Martic, il procuratore del trequartista, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia: “Senza infortuni il Torino sarebbe al posto del Bologna”

Nikola Vlasic è uno dei giocatori del Torino che sta attraversando il periodo di forma migliore e, contro l’Udinese, ha anche ritrovato quel gol che gli mancava dallo scorso 7 gennaio, ovvero dalla partita di andata contro il Napoli. E quello contro i friulani è stato un gol importante perché ha di fatto chiuso la partita fissando il punteggio sul definitivo 2-0. “Nikola sta attraversando un ottimo stato di forma ma lo conosco bene e so che può essere ancora più determinante di così”, ha spiegato Tonci Martic, l’agente del trequartista croato, che è intervenuto ai microfoni di Sportitalia.

L’agente di Vlasic: “Ogni partita con il Torino per Nikola è un forte stimolo”

Al momento Vlasic ha raggiunto il ritiro della propria nazionale, la Croazia, con cui nei prossimi giorni sarà impegnato in un torneo in Egitto contro la selezione locale, la Tunisia e la Nuova Zelanda. Ma l’obiettivo del fantasista è quello di essere protagonista anche all’Europeo che si giocherà quest’estate in Francia. “Nikola è un grande professionista, per lui ogni partita che gioca con il Toro rappresenta un forte stimolo, poi è chiaro che l’idea di fare l’Europeo lo inorgoglisce ancora di più”, ha proseguito Martic.

L’agente di Vlasic: “Per l’Europa servirebbe qualche vittoria di fila”

Infine, l’agente ha poi parlato anche della stagione del Torino: “Per l’Europa al Toro servirebbe qualche vittoria di fila e sono sicuro che senza i tanti infortuni avuti in difesa adesso il Toro sarebbe al posto del Bologna in classifica”.