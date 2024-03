Non importa chi gioca in difesa: anche in emergenza, il Toro non prende gol e colleziona un altro clean sheet

Contro l’Udinese, nello 0-2 esterno, il Torino ha collezionato l’ennesimo clean sheet. Quando la difesa del Toro non subisce gol (accade spesso) e l’attacco fa il suo dovere come ieri, arrivano i 3 punti. Non importa chi gioca in difesa, anche in emergenza, la squadra di Juric riesce quasi sempre a fare bene. Solidi e compatti, con l’idea di non subire gol: così i granata hanno fatto 14 partite senza subire gol. 14 su 29 partite sono tante, siamo vicini al 50% delle gare. Nonostante qualche errore, anche Vanja Milinkovic-Savic, oltre ai difensori e alla squadra, ci ha messo del suo con la sua sicurezza. Risultato ottimo per il Torino, considerando anche il fatto che Schuurs è fuori da molto.

I record di clean sheet nella storia del Toro

Per Milinkovic-Savic si avvicina un traguardo importante. Il portiere sebo è infatti in procinto di raggiungere il record di Salvatore Sirigu, a quota 15 clean sheet nella stagione 2018/2019, al quarto posto della storia del Toro. Milinkovic ha già raggiunto Abbiati, che nel 2006-2007, ne fece appunto 14. Al terzo posto poi Luca Marchegiani, con 17 porte imbattute realizzate nel Toro di Emiliano Mondonico. Segue Terraneo con 18 nella stagione 1979/1980, mentre il primato appartiene a Castellini che ne ha collezionati 19 nel 1976/1977.

Emergenza? No problem

Contro la squadra di Cioffi, hanno giocato in difesa Vojvoda, Buongiorno e Masina. Da quando il numero 5 è in forma, Rodriguez è stato spostato sulla fascia. Buongiorno al centro non si tocca, mentre sulla destra senza Djidji e Tameze ci ha pensato Vojvoda a fare del suo meglio, con una prestazione eccellente. Nel secondo tempo poi, sono entrati in campo Lovato (al posto di Vojvoda) e Sazonov (al posto di Buongiorno). La gara non ha subito cambi di direzione. Rodriguez, Masina, Buongiorno, Lovato, Sazonov, Djidji, Tameze e Vojvoda: anche senza un pilastro come Schuurs Juric ha le sue certezze dietro.

Numeri ottimi

In 29 partite, il Toro ha subito 26 gol. Numeri ottimi e stupefacenti, considerando le 14 partite a secco per gli avversari. Dopo Genoa-Torino 0-0, capitan Rodriguez aveva detto: “In difesa, dobbiamo difendere sempre così. Fare bene e non prendere gol: questo dobbiamo fare”. Mentalità vincente, da cui i compagni hanno preso l’esempio. Nel corso di questa stagione, sono cambiati spesso gli interpreti, ma i gol presi sono stati sempre pochi. Al momento, il Toro ha la 4^ miglior difesa. Davanti ci sono Inter (13 gol subiti), Juventus (23 gol subiti) e Bologna (24 gol subiti).