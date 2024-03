Gli infortunati in casa Torino proseguono i rispettivi programmi di recupero: ecco quando dovrebbero tornare a disposizione

Nonostante l’ottimo cammino in campionato e l’ultima vittoria in trasferta sul campo dell’Udinese Ivan Juric è costretto a fare ancora i conti con l’emergenza infortunati. Mai come quest’anno il Toro è stato colpito da acciacchi e guai fisici e l’allenatore croato è stato spesso costretto ad adattare giocatori in altri ruoli in situazioni di piena emergenza. Al momento sono indisponibili Schuurs, Djidji, Tameze e Ilic: ecco a che punto è il loro recupero.

Complicato un rientro di Schuurs

Il difensore olandese aveva subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nel secondo tempo della gara contro l’Inter. Difficile immaginare un rientro dell’ex Ajax prima del termine della stagione, anche se il numero 3 è sembrato ottimista in una recente intervista in occasione dei Golden Hearts: “Sto bene, sto sempre meglio, il ginocchio va sempre meglio, è stata lunga”. Più probabile che Schuurs possa rivedersi in campo il prossimo anno, mercato permettendo.

Tameze dopo la sosta, per Ilic e Djidji serve pazienza

Adrien Tameze non ha ancora recuperato dall’infortunio al bicipite femorale che lo ha costretto a saltare Roma, Fiorentina e Udinese. La sosta sarà comunque utile per proseguire il percorso di riabilitazione e potrebbe rivedersi già dalla gara contro il Monza. Discorso diverso per Djidji e Ilic: il primo ha rimediato una lesione del tendine distale del muscolo semitendinoso sinistro e dovrebbe averne ancora per un mese. Probabile che possa rivedersi in campo a inizio maggio. Per Ilic una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, che non sarà breve da smaltire. Anche per l’ex Verona l’ipotesi di rientro è per maggio, con la speranza che entrambi possano recuperare una giusta condizione fisica nel minor tempo possibile. Juric sarà dunque costretto ad avere ancora un po’ di pazienza, in attesa di riavere tutti a disposizione per il rush finale di campionato.