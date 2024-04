Nel 31° turno di Serie A, per la 2ª volta consecutiva, il Torino può approfittare dei tanti scontri diretti per l’Europa

Ancora una volta, la seconda consecutiva, il Torino ha una grandissima chance da sfruttare. Così come alla scorsa giornata, in cui le contendenti per l’Europa erano impegnate in degli scontri diretti, anche in questo caso la storia si ripete. Il Torino si presenterà al Castellani con un unico obiettivo, quello di vincere, ma mai come in questo caso 3 punti possono valere davvero doppio.

Il programma della giornata

Ad aprire la danza degli scontri diretti ci pensa la sfida più importante di questo weekend: il derby di Roma. I giallorossi, apparentemente imprendibili per il Torino a causa del -8 in classifica, ospitano i rivali biancocelesti che in questo momento distano 6 punti dalla zona Champions League (considerando il 5° posto). I ragazzi di Tudor sono reduci dalla buona vittoria in campionato contro la Juventus e allo stesso tempo anche dalla sconfitta in Coppa Italia, ma il derby è sempre una partita a sé. Ci si aspetta invece una domenica pomeriggio di fuoco a Monza, dove i padroni di casa ospitano un Napoli molto deluso dalla sconfitta per 0-3 contro l’Atalanta. Se i brianzoli sembrano ormai aver perso definitivamente il treno per l’Europa dopo la sconfitta di sabato scorso, i campioni d’Italia in carica hanno bisogno a tutti i costi di una vittoria per evitare di lasciare scappare Roma, Lazio e Atalanta e di essere aggrediti da Torino e Fiorentina.

La Juventus può rappresentare una speranza

In serata, poi, i tifosi granata devono quasi sperare in una vittoria della Juventus. I bianconeri ospitano infatti la Fiorentina, in questo momento a -1 dal Toro con una partita in meno, e in caso di sconfitta della viola (e di vittoria dei ragazzi di Juric a Empoli) Buongiorno e compagni avrebbero il destino nelle loro mani. Insomma, ci si aspetta un turno davvero mozzafiato che può regalare davvero tante soddisfazioni al Torino, ma a una condizione: battere l’Empoli.