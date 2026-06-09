E’ stato dimesso dall’ospedale il tifoso bianconero rimasto ferito durante gli scontri antecedenti al derby della Mole

Come riportato dal quotidiano La Stampa, l’ultrà bianconero Marco Basoccu è stato dimesso in data odierna dall’ospedale Molinette di Torino dove era ricoverato da 17 giorni a causa del trauma cranico riportato a seguito degli scontri prima del derby della Mole. Queste le parole del tifoso riportate dal quotidiano: “Sto bene, sono felice di essere uscito finalmente. Ho solo un leggero mal di testa, tutto il resto è ok. Colgo anche l’opportunità per ringraziare tutto il personale, gli assistenti, tutti quanti sono stati gentilissimi e molto cordiali con me”.